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Гудкова Маланья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

13.02.1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Иван Минеев

Мать: Степанида Наумова

Бракосочетание
До 1799

Муж: Гудков Василий Анофриев

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Худяков Ермолай Васильев

Отец ребёнка: Гудков Василий Анофриев

Рождение ребёнка
01.07.1813 ст.

Сын: Гудков Семён Васильев

Отец ребёнка: Гудков Василий Анофриев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сиклитиния Васильевна

Отец ребёнка: Гудков Василий Анофриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
13.02.1836 ст.
Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
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