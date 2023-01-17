Гудкова Маланья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти13.02.1836 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Иван Минеев
Мать: Степанида Наумова
Бракосочетание
До 1799
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Гудков Василий Анофриев
Рождение ребёнка
01.07.1813 ст.
Отец ребёнка: Гудков Василий Анофриев
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сиклитиния Васильевна
Отец ребёнка: Гудков Василий Анофриев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
13.02.1836 ст.
Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки