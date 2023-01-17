Гудков Василий Анофриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти08.09.1841 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Анофрий Афанасьев
Мать: Анна Осипова
Бракосочетание
До 1799
Жена: Гудкова Маланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Гудкова Маланья Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1813 ст.
Мать ребёнка: Гудкова Маланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сиклитиния Васильевна
Мать ребёнка: Гудкова Маланья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
08.09.1841 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от престарелости
Похороны
10.09.1841 ст.