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Гудков Василий Анофриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

08.09.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Анофрий Афанасьев

Мать: Анна Осипова

Бракосочетание
До 1799

Жена: Гудкова Маланья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Худяков Ермолай Васильев

Мать ребёнка: Гудкова Маланья Иванова

Рождение ребёнка
01.07.1813 ст.

Сын: Гудков Семён Васильев

Мать ребёнка: Гудкова Маланья Иванова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сиклитиния Васильевна

Мать ребёнка: Гудкова Маланья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
08.09.1841 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от престарелости
Похороны
10.09.1841 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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