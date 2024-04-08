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Анофрий Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Афанасий Борисов

Мать: Катерина Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Пелагея Анофриева

Мать ребёнка: Анна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Фёдор Анофриевич

Мать ребёнка: Анна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Павел Анофриев

Мать ребёнка: Анна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кирилл Анофриевич

Мать ребёнка: Анна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Гудков Василий Анофриев

Мать ребёнка: Анна Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
1805
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