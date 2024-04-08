Анофрий Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Афанасий Борисов
Мать: Катерина Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Пелагея Анофриева
Мать ребёнка: Анна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Фёдор Анофриевич
Мать ребёнка: Анна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Павел Анофриев
Мать ребёнка: Анна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кирилл Анофриевич
Мать ребёнка: Анна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Анна Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
1805