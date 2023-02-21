Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Осипова

Анна Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Фёдор Анофриевич

Отец ребёнка: Анофрий Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Павел Анофриев

Отец ребёнка: Анофрий Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кирилл Анофриевич

Отец ребёнка: Анофрий Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Гудков Василий Анофриев

Отец ребёнка: Анофрий Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анофрий Афанасьев

Смерть
1789
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