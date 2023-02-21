Анна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Фёдор Анофриевич
Отец ребёнка: Анофрий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Павел Анофриев
Отец ребёнка: Анофрий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кирилл Анофриевич
Отец ребёнка: Анофрий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Анофрий Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анофрий Афанасьев
Смерть
1789