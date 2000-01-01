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Фёдор Анофриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Анофрий Афанасьев

Мать: Анна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Ксения Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Тихоновна

Смерть
1830
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