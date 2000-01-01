Фёдор Анофриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Анофрий Афанасьев
Мать: Анна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Ксения Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Тихоновна
Смерть
1830