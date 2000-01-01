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Кирилл Анофриевич
Кирилл Анофриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1778
Дата смерти
1789
Пол
Мужской
Отец
Анофрий Афанасьев
Около 1745 г.р.
Мать
Анна Осипова
Около 1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец:
Анофрий Афанасьев
Мать:
Анна Осипова
Смерть
1789
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