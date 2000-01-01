Кирилл Анофриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Анофриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Анофрий Афанасьев

Мать: Анна Осипова

Смерть
1789
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