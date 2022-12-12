Павел Анофриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Анофрий Афанасьев
Мать: Анна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1813 ст.
Дочь: Чекалова Татьяна Павлова
Мать ребёнка: не указана
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Трофимова
Смерть
1838