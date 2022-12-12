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Павел Анофриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Анофрий Афанасьев

Мать: Анна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Худяков Матвей Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Малахов Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1813 ст.

Дочь: Чекалова Татьяна Павлова

Мать ребёнка: не указана

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Трофимова

Смерть
1838
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