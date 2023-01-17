Худяков Ермолай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти01.02.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1804
Отец: Гудков Василий Анофриев
Мать: Гудкова Маланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Елена Ермолаевна
Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Евдокия Ермолаевна
Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Чекалова Крестинья Ермолаева
Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Гудков Алексей Ермолаевич
Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова Домна Панферова
Смерть
01.02.1868 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
04.02.1868 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан