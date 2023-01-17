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Худяков Ермолай Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

01.02.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Гудков Василий Анофриев

Мать: Гудкова Маланья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Елена Ермолаевна

Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Евдокия Ермолаевна

Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Худяков Федор Ермолаев

Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Чекалова Крестинья Ермолаева

Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Худяков Пётр Ермолаевич

Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гудков Алексей Ермолаевич

Мать ребёнка: Худякова Домна Панферова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Домна Панферова

Смерть
01.02.1868 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
04.02.1868 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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