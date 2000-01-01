Худякова Домна Панферова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Елена Ермолаевна
Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Чекалова Крестинья Ермолаева
Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Гудков Алексей Ермолаевич
Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно