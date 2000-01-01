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Худякова Домна Панферова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Елена Ермолаевна

Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Худяков Федор Ермолаев

Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Чекалова Крестинья Ермолаева

Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Худяков Пётр Ермолаевич

Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гудков Алексей Ермолаевич

Отец ребёнка: Худяков Ермолай Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Ермолай Васильев

Смерть
Неизвестно
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