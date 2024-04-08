Голубкова (Гудкова) Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубкова (Гудкова) Домна Васильевна

Голубкова (Гудкова) Домна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

12.11.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Гудков Василий Анофриев

Мать: Гудкова Маланья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Варвара Александрова

Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Федосей Александрович

Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Никифор Александрович

Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Филипп Александрович

Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Александр Никоноров

Смерть
12.11.1875 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
14.11.1875 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close