Голубкова (Гудкова) Домна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти12.11.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Гудков Василий Анофриев
Мать: Гудкова Маланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Варвара Александрова
Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Федосей Александрович
Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Никифор Александрович
Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Филипп Александрович
Отец ребёнка: Голубков Александр Никоноров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1875 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
14.11.1875 ст.