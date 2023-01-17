(Голубкова) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти10.07.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1856 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1857 ст.
Сын: Баранов Николай Евлампиевич
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Баранова Анна Евлампиевна
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович
Рождение ребёнка
27.09.1862 ст.
Сын: Карпов Григорий Евлампиевич
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович
Рождение ребёнка
15.06.1864 ст.
Дочь: Баранова Агриппина Евлампиевна
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович
Рождение ребёнка
25.07.1865 ст.
Дочь: Баранова Анна Евлампиевна
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович
Смерть
10.07.1870 ст.
Причина смерти: от желтухи
Похороны
13.07.1870 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан