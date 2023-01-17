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(Голубкова) Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

10.07.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1856 ст.

Муж: Карпов Евлампий Миронович

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1857 ст.

Сын: Баранов Николай Евлампиевич

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Баранова Анна Евлампиевна

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович

Рождение ребёнка
27.09.1862 ст.

Сын: Карпов Григорий Евлампиевич

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1864 ст.

Дочь: Баранова Агриппина Евлампиевна

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1865 ст.

Дочь: Баранова Анна Евлампиевна

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
10.07.1870 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от желтухи
Похороны
13.07.1870 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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