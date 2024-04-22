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Баранов Николай Евлампиев

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

?.12.1857 ст.

Дата смерти

24.03.1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857 ст.

Отец: Карпов Евлампий Миронов

Мать: Варвара Александрова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
?.12.1857 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Фрол Поликарпович Баранов (Лупов)
Смерть
24.03.1858 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от младенческой
Похороны
27.03.1858 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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