Баранов Николай Евлампиев
Место рождения
Дата рождения?.12.1857 ст.
Дата смерти24.03.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857 ст.
Отец: Карпов Евлампий Миронов
Мать: Варвара Александрова
Крещение
?.12.1857 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Фрол Поликарпович Баранов (Лупов)
Смерть
24.03.1858 ст.
Причина смерти: от младенческой
Похороны
27.03.1858 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан