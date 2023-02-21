Баранова (Баранова) Анна Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Баранова) Анна Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

29.08.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Карпов Евлампий Миронович

Мать: Варвара Александровна

Смерть
29.08.1860 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от поноса
Похороны
31.08.1860 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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