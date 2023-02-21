Баранова (Баранова) Анна Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти29.08.1860 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Карпов Евлампий Миронович
Мать: Варвара Александровна
Смерть
29.08.1860 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от поноса
Похороны
31.08.1860 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан