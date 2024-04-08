Голубков Александр Никоноров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Варвара Александрова
Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Федосей Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Никифор Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Филипп Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно