Голубков Александр Никоноров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубков Александр Никоноров

Голубков Александр Никоноров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Варвара Александрова

Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Федосей Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Никифор Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Филипп Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Домна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Домна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close