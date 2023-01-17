Гудкова Анисья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
29.01.1830 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Чекалова Василиса Семёнова
Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев
Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Домна Семёновна
Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Буреева Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев
Смерть
Между 1845 и 1850