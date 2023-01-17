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Гудкова Анисья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Между 1845 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
29.01.1830 ст.

Муж: Гудков Семён Васильев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Чекалова Василиса Семёнова

Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Домна Семёновна

Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Буреева Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев

Смерть
Между 1845 и 1850
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