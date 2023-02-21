Николай Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Гудков Семён Васильев
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Анисья Николаева
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Евстигней Николаев
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Михайлова
Смерть
Неизвестно