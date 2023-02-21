Николай Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Гудков Семён Васильев

Мать: Гудкова Прасковья Калинична

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Анисья Николаева

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Евстигней Николаев

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Михайлова

Смерть
Неизвестно
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