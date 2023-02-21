Варвара Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Анисья Николаева

Отец ребёнка: Николай Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Евстигней Николаев

Отец ребёнка: Николай Евсеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Евсеев

Смерть
Неизвестно
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