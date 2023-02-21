Варвара Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Анисья Николаева
Отец ребёнка: Николай Евсеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Евстигней Николаев
Отец ребёнка: Николай Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Евсеев
Смерть
Неизвестно