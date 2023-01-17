Чекалов Михаил Ульянов
Место рождения
Дата рождения14.09.1860 ст.
Дата смерти18.01.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1860 ст.
Крещение
18.09.1860 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1882 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.
Дочь: Чекалова Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
19.04.1886 ст.
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Чекалова Александра Михайлова
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
14.11.1890 ст.
Сын: Чекалов Александр Михайлов
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова
Работа или профессия
Неизвестно
запасный фельдфебель
Смерть
18.01.1898 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
19.01.1898 ст.