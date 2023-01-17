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Чекалов Михаил Ульянов

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

14.09.1860 ст.

Дата смерти

18.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1860 ст.

Отец: Чекалов Ульян Сильвестров

Мать: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
18.09.1860 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.01.1881 ст.

Жена: Чекалова Татьяна Александрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1882 ст.

Сын: Чекалов Леонтий Михайлов

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.

Дочь: Чекалова Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1886 ст.

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Чекалова Александра Михайлова

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова

Рождение ребёнка
14.11.1890 ст.

Сын: Чекалов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.

Сын: Чекалов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Александрова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
запасный фельдфебель
Смерть
18.01.1898 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
19.01.1898 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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