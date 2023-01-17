Чекалова (Суровникова) Татьяна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Суровникова) Татьяна Александрова

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

15.01.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
07.01.1881 ст.

Муж: не указан

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.01.1881 ст.

Муж: Чекалов Михаил Ульянов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1882 ст.

Сын: Чекалов Леонтий Михайлов

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.

Дочь: Чекалова Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1886 ст.

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Чекалова Александра Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов

Рождение ребёнка
14.11.1890 ст.

Сын: Чекалов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.

Сын: Чекалов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1901 ст.

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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