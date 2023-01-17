Чекалова (Суровникова) Татьяна Александрова
Место рождения
Дата рождения15.01.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1881 ст.
Муж: не указан
Бракосочетание
07.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.
Дочь: Чекалова Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
19.04.1886 ст.
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Чекалова Александра Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
14.11.1890 ст.
Сын: Чекалов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Ульянов
Рождение ребёнка
03.05.1901 ст.
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно