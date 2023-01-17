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Чекалов Ульян Сильвестров

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Место рождения

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

16.05.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Чекалов Селивестр Васильев

Мать: Чекалова Анна Павлова

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1854

Жена: Чекалова Василиса Семёнова

Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Дочь: Чекалова Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1856 ст.

Сын: Чекалов Иосиф Ульянович

Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1860 ст.

Сын: Чекалов Михаил Ульянов

Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1863 ст.

Дочь: Чекалова Анна Ульяновна

Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.

Сын: Чекалов Андрей Ульянович

Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1868 ст.

Сын: Чекалов Александр Ульянович

Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1873 ст.

Сын: Чекалов Трофим Ульянович

Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
16.05.1895 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от удушья
Похороны
18.05.1895 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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