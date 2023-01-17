Чекалов Ульян Сильвестров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти16.05.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Чекалов Селивестр Васильев
Мать: Чекалова Анна Павлова
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.
Дочь: Чекалова Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова
Рождение ребёнка
13.10.1856 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова
Рождение ребёнка
14.09.1860 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова
Рождение ребёнка
07.09.1863 ст.
Дочь: Чекалова Анна Ульяновна
Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова
Рождение ребёнка
04.08.1868 ст.
Сын: Чекалов Александр Ульянович
Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова
Рождение ребёнка
08.04.1873 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Василиса Семёнова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
16.05.1895 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
18.05.1895 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан