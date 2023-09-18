Архангельский Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения08.08.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1866
Дочь: (Архангельская) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1874
Дочь: Добролюбова (Архангельская) Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.01.1879
Сын: Архангельский Иван Максимович
Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.02.1881
Сын: Архангельский Федор Максимович
Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1883
Сын: Архангельский Павел Максимович
Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Архангельский Георгий Максимович
Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна
Рождение ребёнка
09.02.1890
Дочь: (Архангельская) Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна
Смерть
Неизвестно