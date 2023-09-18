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Архангельский Максим Иванович

Место рождения

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.08.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1844

Отец: Архангельский Иван Яковлевич

Мать: Архангельская Параскева Андреевна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1866

Дочь: (Архангельская) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1874

Дочь: Добролюбова (Архангельская) Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.01.1879

Сын: Архангельский Иван Максимович

Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Архангельский Федор Максимович

Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна

Рождение ребёнка
04.11.1883

Сын: Архангельский Павел Максимович

Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Архангельский Георгий Максимович

Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна

Рождение ребёнка
09.02.1890

Дочь: (Архангельская) Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Архангельская Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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