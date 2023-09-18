Архангельская Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Андрей ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архангельский Федор Иванович
Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Архангельский Иван Иванович
Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Архангельский Никита Иванович
Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.08.1844
Сын: Архангельский Максим Иванович
Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Архангельский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно