Архангельская Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхангельская Параскева Андреевна

Архангельская Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Андрей ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архангельский Федор Иванович

Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Архангельский Иван Иванович

Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Архангельский Никита Иванович

Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.08.1844

Сын: Архангельский Максим Иванович

Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Архангельский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Архангельский Иван Яковлевич

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.