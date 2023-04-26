село Малая Сердоба, село Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Малая Сердоба

Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1324Малая Сердоба (Никольское), с. каз.при ррч. Сердобе и Саполге.33станов. кварт.78027422848Церквей православных 2. Училище. Почтовая станция. Ярмарки 2. Базары. Мельниц 14.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Мало-Сердобинская волость
786. М. Сердоба (Никольское), село бывшее государственное, при речках Сердобе и Сапологе, дворов 800, жителей 4696, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 2 це Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Петровский уезд, Мало-Сердобинская волость
село Мало-Сердобинское
Саратовская губерния, Петровский уезд
село Малая-Сердоба

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Малосердобинский район
13288Малая Сердобасело52°28'44°58'N-38-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Малосердобинский муниципальный район, Сельское поселение Малосердобинский сельсовет
56644410101с Малая Сердобасело
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