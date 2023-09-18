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Архангельский Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Архангельский Яков Федорович

Мать: Архангельская Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архангельский Федор Иванович

Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Параскева Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Архангельский Иван Иванович

Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Архангельский Никита Иванович

Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.08.1844

Сын: Архангельский Максим Иванович

Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Архангельский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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