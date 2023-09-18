Архангельский Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архангельский Федор Иванович
Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Архангельский Иван Иванович
Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Архангельский Никита Иванович
Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
08.08.1844
Сын: Архангельский Максим Иванович
Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Архангельский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Архангельская Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно