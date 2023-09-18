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Архангельский Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Архангельский Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Архангельский Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Федоровна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Архангельский Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Федоровна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Архангельский Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Татьяна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
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