Архангельский Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Архангельский Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Архангельский Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Архангельский Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Архангельский Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно