Архангельская Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхангельская Мария Петровна

Архангельская Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1844

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Максим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1866

Дочь: (Архангельская) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1874

Дочь: Добролюбова (Архангельская) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1879

Сын: Архангельский Иван Максимович

Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Архангельский Федор Максимович

Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1883

Сын: Архангельский Павел Максимович

Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Архангельский Георгий Максимович

Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1890

Дочь: (Архангельская) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.