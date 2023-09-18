Архангельская Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1844
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1866
Дочь: (Архангельская) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1874
Дочь: Добролюбова (Архангельская) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1879
Сын: Архангельский Иван Максимович
Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1881
Сын: Архангельский Федор Максимович
Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1883
Сын: Архангельский Павел Максимович
Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Архангельский Георгий Максимович
Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1890
Дочь: (Архангельская) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Архангельский Максим Иванович
Смерть
Неизвестно