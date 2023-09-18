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Архангельский Георгий Максимович

Место рождения

Николаевка, Аткарский район, Саратовская область

Дата рождения

01.01.1885

Дата смерти

13.07.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885

Отец: Архангельский Максим Иванович

Мать: Архангельская Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Чунаки, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.07.1933
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: дизентерия

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