Архангельский Георгий Максимович
Место рожденияНиколаевка, Аткарский район, Саратовская область
Дата рождения01.01.1885
Дата смерти13.07.1933
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Чунаки, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.07.1933
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: дизентерия