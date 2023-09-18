Добролюбова (Архангельская) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбова (Архангельская) Анастасия Максимовна

Место рождения

Николаевка, Аткарский район, Саратовская область

Дата рождения

10.10.1874

Дата смерти

22.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1874

Отец: Архангельский Максим Иванович

Мать: Архангельская Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добролюбов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добролюбов Федор Егорович

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Добролюбова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Добролюбова) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Добролюбова) Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Рождение ребёнка
11.05.1900

Сын: Добролюбов Василий Егорович

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Добролюбов Иван Егорович

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Добролюбова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Добролюбова) Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович

Смерть
22.08.1962
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: старость

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