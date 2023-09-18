Добролюбова (Архангельская) Анастасия Максимовна
Место рожденияНиколаевка, Аткарский район, Саратовская область
Дата рождения10.10.1874
Дата смерти22.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добролюбов Владимир Егорович
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добролюбов Федор Егорович
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Добролюбова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Добролюбова) Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Добролюбова) Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Рождение ребёнка
11.05.1900
Сын: Добролюбов Василий Егорович
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Добролюбова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Добролюбова) Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Добролюбов Егор Владимирович
Смерть
22.08.1962
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: старость