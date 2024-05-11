Штамм Лев Иванович 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штамм Лев Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождение вычислен из «Посемейного списка купца Штамма» от 23 января 1910 г., где указан его возраст 67 лет. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Ф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штамм (Воф) Елена Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
24.03.1872 ст.

Сын: Штамм Ростислав Львович

Мать ребёнка: Штамм (Воф) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Домогацкая (Штамм) Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Штамм (Воф) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1884 ст.

Сын: Штамм Евгений Львович

Мать ребёнка: Штамм (Воф) Елена Николаевна

Дата рождения взята из «Домовой книги прописки граждан по адресу: 5-я линия В.О., дом 34, том 1» | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии ... Показать все
Рождение ребёнка
1894

Сын: Штамм (Лиговский) Николай Львович

Мать ребёнка: Штамм (Воф) Елена Николаевна

Смерть
1914

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