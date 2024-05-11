Штамм Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождение вычислен из «Посемейного списка купца Штамма» от 23 января 1910 г., где указан его возраст 67 лет. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Ф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
24.03.1872 ст.
Мать ребёнка: Штамм (Воф) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Домогацкая (Штамм) Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Штамм (Воф) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1884 ст.
Мать ребёнка: Штамм (Воф) Елена Николаевна
Дата рождения взята из «Домовой книги прописки граждан по адресу: 5-я линия В.О., дом 34, том 1» | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии ... Показать все
Рождение ребёнка
1894
Сын: Штамм (Лиговский) Николай Львович
Мать ребёнка: Штамм (Воф) Елена Николаевна
Смерть
1914