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Николай Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

До 13.11.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Штамм Лев Иванович

Мать: Штамм Елена Николаевна

Смерть
До 13.11.1917
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Погиб в числе юнкеров во время Октябрьского вооруженного восстания в Москве.
Похороны
13.11.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Отпевание (погребение): Храм Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот («Большое Вознесение»). Похоронен на Московском городском Братском кладбище жертв Первой мировой войны.
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