Николай Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиДо 13.11.1917
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Штамм Лев Иванович
Мать: Штамм Елена Николаевна
Смерть
До 13.11.1917
Причина смерти: Погиб в числе юнкеров во время Октябрьского вооруженного восстания в Москве.
Похороны
13.11.1917 ст.
Отпевание (погребение): Храм Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот («Большое Вознесение»). Похоронен на Московском городском Братском кладбище жертв Первой мировой войны.