Штамм (Воф) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штамм (Воф) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воф Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1872 ст.

Сын: Штамм Ростислав Львович

Отец ребёнка: Штамм Лев Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Домогацкая Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Штамм Лев Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1884 ст.

Сын: Штамм Евгений Львович

Отец ребёнка: Штамм Лев Иванович

Дата рождения взята из «Домовой книги прописки граждан по адресу: 5-я линия В.О., дом 34, том 1» | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии ... Показать все
Рождение ребёнка
1894

Сын: Николай Львович

Отец ребёнка: Штамм Лев Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штамм Лев Иванович

Смерть
Неизвестно
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