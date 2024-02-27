Штамм (Воф) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воф Николай
Рождение ребёнка
24.03.1872 ст.
Отец ребёнка: Штамм Лев Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Домогацкая Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Штамм Лев Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1884 ст.
Отец ребёнка: Штамм Лев Иванович
Дата рождения взята из «Домовой книги прописки граждан по адресу: 5-я линия В.О., дом 34, том 1» | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии ... Показать все
Рождение ребёнка
1894
Сын: Николай Львович
Отец ребёнка: Штамм Лев Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штамм Лев Иванович
Смерть
Неизвестно