Домогацкая (Штамм) Екатерина Львовна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домогацкая (Штамм) Екатерина Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Штамм Лев Иванович

Мать: Штамм (Воф) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домогацкий Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.10.1909 ст.

Сын: Домогацкий Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Домогацкий Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Смерть
1958

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