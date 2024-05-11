Домогацкая (Штамм) Екатерина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Штамм Лев Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1909 ст.
Сын: Домогацкий Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Домогацкий Владимир Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
1958