Домогацкий Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.10.1909 ст.
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1909 ст.
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Художник-график, иллюстратор. Член Союза художников СССР
Крещение
19.11.1909 ст.
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Домогацкая (Эльдарова) Ольга Артемьевна
Рождение ребёнка
04.03.1945
Сын: Домогацкий Федор Владимирович
Мать ребёнка: Домогацкая (Эльдарова) Ольга Артемьевна
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы