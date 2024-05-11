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Домогацкий Владимир Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.10.1909 ст.

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1909 ст.

Отец: Домогацкий Владимир Николаевич

Мать: Домогацкая (Штамм) Екатерина Львовна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домогацкая (Эльдарова) Ольга Артемьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Художник-график, иллюстратор. Член Союза художников СССР
Крещение
19.11.1909 ст.
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домогацкая (Эльдарова) Ольга Артемьевна

Рождение ребёнка
04.03.1945

Сын: Домогацкий Федор Владимирович

Мать ребёнка: Домогацкая (Эльдарова) Ольга Артемьевна

Смерть
1986
Похороны
Неизвестно
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы

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