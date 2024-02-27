Штамм Евгений Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1884 ст.
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884 ст.
Отец: Штамм Лев Иванович
Мать: Штамм Елена Николаевна
Дата рождения взята из «Домовой книги прописки граждан по адресу: 5-я линия В.О., дом 34, том 1» | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии ... Показать все
Крещение
09.04.1893 ст.
Киево-Софийский кафедральный собор. Восприемники: студент Университета Св. Владимира Сергей Николаевич Серпинский и жена Действительного статского советника Анна Николаевна Разцветова. Таинство крещен... Показать все
Образование
С 1901 по 1907
Образовательное учреждение: Институт Инженеров Путей Сообщения Императора Александра I Специальность: Путейский инженер
Восприемник
15.03.1906 ст.
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре. Крестница: Зинаида Ростиславовна Штамм
Бракосочетание
08.04.1912
Жена: Штамм Ольга Владимировна
Кафедральный собор св. Троицы в Варшаве. Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; №... Показать все
Место жительства
С 27.07.1913 по 20.12.1915 ст.
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-80 (ИНО Управ. Петрогубисполком... Показать все
Место жительства
С 20.12.1915 по 01.02.1916 ст.
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-80 (ИНО Управ. Петрогубисполком... Показать все
Место жительства
С 01.02.1916 по 01.08.1917 ст.
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-80 (ИНО Управ. Петрогубисполком... Показать все
Место жительства
С 01.08.1917 по 15.07.1918 ст.
Адрес: В.О. 6-я линия, д. 47, кв. 8 | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1917 ст.
Дочь: Штамм Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Штамм Ольга Владимировна
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-80 (ИНО Управ. Петрогубисполком... Показать все
Место жительства
С 15.07.1918
Адрес: В.О., 5-я линия, д. 34, кв. 6 | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. |... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Штамм Ольга Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953