Софроницкая Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.10.1894 ст.
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1894 ст.
ГАНО Николаев - Государственный Архив Николаевской Области | г. Николаев | Фонд 484, Опись 1, Дело 1354 - Метрическая книга Николаевского Адмиралтейского собора за 1894 год, л. 19об-20 | Родители: Пре... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Научный сотрудник, художник-реставратор Русского музея
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.11.1894 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
ГАНО Николаев - Государственный Архив Николаевской Области | г. Николаев | Фонд 484, Опись 1, Дело 1354 - Метрическая книга Николаевского Адмиралтейского собора за 1894 год, л. 19об-20 | Воспріемники:... Показать все
Смерть
1979