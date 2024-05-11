Софроницкая Наталья Владимировна 20.10.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Софроницкая Наталья Владимировна

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

20.10.1894 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1894 ст.

Отец: Софроницкий Владимир Николаевич

Мать: Софроницкая (Боровиковская) Вера Александровна

Николаев, Миколаївська область
ГАНО Николаев - Государственный Архив Николаевской Области | г. Николаев | Фонд 484, Опись 1, Дело 1354 - Метрическая книга Николаевского Адмиралтейского собора за 1894 год, л. 19об-20 | Родители: Пре... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штамм Евгений Львович

Работа или профессия
Неизвестно
Научный сотрудник, художник-реставратор Русского музея
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
13.11.1894 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
ГАНО Николаев - Государственный Архив Николаевской Области | г. Николаев | Фонд 484, Опись 1, Дело 1354 - Метрическая книга Николаевского Адмиралтейского собора за 1894 год, л. 19об-20 | Воспріемники:... Показать все
Смерть
1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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