Штамм Ростислав Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1872 ст.
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1872 ст.
Отец: Штамм Лев Иванович
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Рождение ребёнка
1901 или 1902
Сын: Штамм Владимир Ростиславович
Мать ребёнка: Штамм (Монвиж-Монтвид) Екатерина Станиславовна
Киев, Украинская ССР
В свидетельстве о браке год рождения указан 1902. | В деле операции «Лишние люди» по высылке из Ленинграда «чуждых классовых элементов» - 1901 г.
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.
Дочь: Штамм Зинаида Ростиславовна
Мать ребёнка: Штамм (Монвиж-Монтвид) Екатерина Станиславовна
Зинаида Ростиславовна родилась вне брака, за 2 года до замужества Екатерины Станиславовны и после замужества по суду была признана законною. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический ... Показать все
Бракосочетание
31.08.1905 ст.
Храм Покрова Богородицы на Соломенке, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Кандидат прав Сергей Николаевич Серпинский и купеческий сын Владимир Антонович Михайловский. По невесте: Дворянин Сергей Петрович Масленников и Терской области Моздокского отдела... Показать все
Смерть
1919
Причина смерти: Расстрел | Журнал «История Петербурга» | №1, 2001 год. Операция «Бывшие люди»: Ленинград, 1935 год (персональный список №2) | стр. 72 | 43. Штамм Владимир Ростиславович, 1901 г. рожде... Показать все