Штамм Зинаида Ростиславовна
Место рождения
Дата рождения23.02.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903 ст.
Зинаида Ростиславовна родилась вне брака, за 2 года до замужества Екатерины Станиславовны и после замужества по суду была признана законною. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический ... Показать все
Крещение
15.03.1906 ст.
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 162 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви за 1906 г., Л. 9об-10
Смерть
Неизвестно