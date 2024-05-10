Штамм Зинаида Ростиславовна 23.02.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Штамм Зинаида Ростиславовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.02.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903 ст.

Отец: Штамм Ростислав Львович

Мать: Штамм (Монвиж-Монтвид) Екатерина Станиславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Зинаида Ростиславовна родилась вне брака, за 2 года до замужества Екатерины Станиславовны и после замужества по суду была признана законною. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический ... Показать все
Крещение
15.03.1906 ст.
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 162 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви за 1906 г., Л. 9об-10
Смерть
Неизвестно

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