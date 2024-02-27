Штамм (Монвиж-Монтвид) Екатерина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штамм (Монвиж-Монтвид) Екатерина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 11.04.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 11.04.1872 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Александра Федоровна

Дата рождения указана исходя из того, что в послужном списке отца Зинаида не фигурирует. Это значит, что она родилась после смерти Станислава Людвиговича (и не позже января 1873 года). | Журнал «Исто... Показать все
Образование
С 1893 по 1898
Санкт–Петербургская консерватория Императорского русского музыкального общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Образовательное учреждение: Санкт–Петербургская консерватория Императорского русского музыкального общества Специальность: Фортепиано | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Пете... Показать все
Рождение ребёнка
1901 или 1902

Сын: Штамм Владимир Ростиславович

Отец ребёнка: Штамм Ростислав Львович

Киев, Киевский уезд
В свидетельстве о браке год рождения указан 1902. В деле операции «Лишние люди» по высылке из Ленинграда «чуждых классовых элементов» - 1901 г.
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.

Дочь: Штамм Зинаида Ростиславовна

Отец ребёнка: Штамм Ростислав Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Зинаида Ростиславовна родилась вне брака, за 2 года до замужества Екатерины Станиславовны и после замужества по суду была признана законною. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический ... Показать все
Бракосочетание
31.08.1905 ст.

Муж: Штамм Ростислав Львович

Храм Покрова Богородицы на Соломенке, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Кандидат прав Сергей Николаевич Серпинский и купеческий сын Владимир Антонович Михайловский. По невесте: Дворянин Сергей Петрович Масленников и Терской области Моздокского отдела... Показать все
Работа или профессия
С 21.02.1921 по 01.04.1922
12-я Советская школа и 2-й детдом, г. Петроград, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
Неизвестно
г. Тамбов, Тамбовская область, Союз Советских Социалистических Республик
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