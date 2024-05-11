Штамм Владимир Ростиславович
Место рождения
Дата рождения1901 или 1902
Дата смерти16.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 или 1902
В свидетельстве о браке год рождения указан 1902. | В деле операции «Лишние люди» по высылке из Ленинграда «чуждых классовых элементов» - 1901 г.
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант
Бракосочетание
05.05.1924
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.09.1938
Причина смерти: Расстрел