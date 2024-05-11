Штамм Владимир Ростиславович 1901 или 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штамм Владимир Ростиславович

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

1901 или 1902

Дата смерти

16.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 или 1902

Отец: Штамм Ростислав Львович

Мать: Штамм (Монвиж-Монтвид) Екатерина Станиславовна

Киев, Украинская ССР
В свидетельстве о браке год рождения указан 1902. | В деле операции «Лишние люди» по высылке из Ленинграда «чуждых классовых элементов» - 1901 г.
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант
Бракосочетание
05.05.1924

Жена: Штамм (Редер) Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.09.1938
Причина смерти: Расстрел

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