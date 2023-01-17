Плесовских Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1836
Сын: Плесовских Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плесовских Николай Трофимович
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно