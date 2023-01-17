Плесовских Трофим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Трофим Михайлович

Плесовских Трофим Михайлович

avatar

Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Плесовских Михаил Иванович

Мать: Плесовских Прасковья Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Плесовских Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Афанасьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Афанасьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Афанасьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плесовских Николай Трофимович

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Афанасьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Прасковья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close