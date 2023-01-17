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Плесовских Николай Трофимович
Плесовских Николай Трофимович
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Место рождения
Волынкина
, Викуловская волость, Тарский уезд
Дата рождения
1850
Дата смерти
1856
Пол
Мужской
Отец
Плесовских Трофим Михайлович
1814 г.р.
Мать
Плесовских Прасковья Афанасьевна
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Плесовских Трофим Михайлович
Мать:
Плесовских Прасковья Афанасьевна
Волынкина
, Викуловская волость, Тарский уезд
Смерть
1856
Волынкина
, Викуловская волость, Тарский уезд
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