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Плесовских Николай Трофимович

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Плесовских Трофим Михайлович

Мать: Плесовских Прасковья Афанасьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Смерть
1856
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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