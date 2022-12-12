Плесовских Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Плесовских Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Плесовских Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Плесовских Федор Михайлович
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно