Плесовских Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Плесовских Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Плесовских Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Федор Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Иванович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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