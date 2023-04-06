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Плесовских Михаил Иванович

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Плесовских Иван Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Плесовских Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Плесовских Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Федор Михайлович

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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