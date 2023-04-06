Плесовских Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Плесовских Иван Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Плесовских Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Плесовских Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Плесовских Федор Михайлович
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Плесовских Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно