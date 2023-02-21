Плесовских Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Прасковья Афанасьевна

Плесовских Прасковья Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Плесовских Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Плесовских Трофим Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Плесовских Трофим Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Плесовских Трофим Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плесовских Николай Трофимович

Отец ребёнка: Плесовских Трофим Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Трофим Михайлович

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close