Плесовских Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Плесовских Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Плесовских Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Трофимовна
Отец ребёнка: Плесовских Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Плесовских Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плесовских Николай Трофимович
Отец ребёнка: Плесовских Трофим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно