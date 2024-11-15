деревня Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд (на 1912) — Familio

Волынкина

Викуловская волость, Тарский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине дер. Волынкиной, Викуловской волости, Тарского уезда, Тобольской губернии Прясовских Петре Никитиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1900–1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2368Волынкина, д. каз.при р. Ишиме.287654126156

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Викуловская волость
Волынкина д., при р. Ишиме, на прос. дор.29528555517

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