Эйлер (Оболенская) Софья Николаевна 19.02.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Эйлер (Оболенская) Софья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.02.1857, Москва, город федерального значения Москва

умерла 24.08.1932, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Оболенская (Шениг) Анна Николаевна1827 г.р.
Отец
Оболенский Николай Сергеевич07.04.1823 г.р.
Супруги
Эйлер Александр Александрович05.02.1855 г.р.
Дети
Эйлер Надежда Александровна24.05.1881 г.р.
Эйлер Николай Александрович25.04.1882 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1857

Отец: Оболенский Николай Сергеевич

Мать: Оболенская (Шениг) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
02.06.1880

Муж: Эйлер Александр Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1881

Дочь: Эйлер Надежда Александровна

Отец ребёнка: Эйлер Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.04.1882

Сын: Эйлер Николай Александрович

Отец ребёнка: Эйлер Александр Александрович

Рождение ребёнка
02.05.1884

Сын: Эйлер Александр Александрович

Отец ребёнка: Эйлер Александр Александрович

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
03.06.1885

Дочь: Эйлер Вера Александровна

Отец ребёнка: Эйлер Александр Александрович

Рождение ребёнка
09.05.1887

Сын: Эйлер Борис Александрович

Отец ребёнка: Эйлер Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.?.1892

Дочь: Мануилова (Эйлер) Софья Александровна

Отец ребёнка: Эйлер Александр Александрович

Рождение ребёнка
03.10.1895

Сын: Эйлер Михаил Александрович

Отец ребёнка: Эйлер Александр Александрович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Рождение ребёнка
15.07.1897

Сын: Эйлер Сергей Александрович

Отец ребёнка: Эйлер Александр Александрович

Федоровское, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Смерть
24.08.1932
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia (Россия)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.