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Эйлер Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1882

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1882

Отец: Эйлер Александр Александрович

Мать: Эйлер Софья Николаевна

Рождение ребёнка
?.12.1911

Дочь: Брунс София Николаевна

Мать ребёнка: Эйлер Наталья Александровна

Федоровское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.07.1917

Жена: Эйлер Наталья Александровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
1932
Москва, город федерального значения Москва
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