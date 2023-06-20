Эйлер Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1882
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1882
Рождение ребёнка
?.12.1911
Дочь: Брунс София Николаевна
Мать ребёнка: Эйлер Наталья Александровна
Федоровское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.07.1917
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
1932
Москва, город федерального значения Москва