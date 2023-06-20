Эйлер (Мусатова) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1911
Дочь: Брунс София Николаевна
Отец ребёнка: Эйлер Николай Александрович
Федоровское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.07.1917
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
1921
Звенигород, Звенигород, Московская область