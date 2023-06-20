Эйлер (Мусатова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйлер (Мусатова) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1911

Дочь: Брунс София Николаевна

Отец ребёнка: Эйлер Николай Александрович

Федоровское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.07.1917

Муж: Эйлер Николай Александрович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
1921
Звенигород, Звенигород, Московская область
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