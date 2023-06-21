Эйлер Александр Александрович
мужской, родился 02.05.1884, Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
умер 11.06.1934, г. София, Третье Болгарское царство
ОтецЭйлер Александр Александрович05.02.1855 г.р.
МатьЭйлер (Оболенская) Софья Николаевна19.02.1857 г.р.
Супруги
Эйлер (Хрущова) Елена Павловна29.03.1889 г.р.
Дети
Эйлер Павел Александрович18.07.1918 г.р.
Каппи (Эйлер) Татьяна Александровна31.07.1920 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1884
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1918
Сын: Эйлер Павел Александрович
Мать ребёнка: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.07.1920
Дочь: Каппи (Эйлер) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна
г. Варна, Третье Болгарское царство
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Эйлер Мария Александровна
Мать ребёнка: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна
г. София, Третье Болгарское царство
Рождение ребёнка
12.10.1929
Сын: Эйлер Александр Александрович
Мать ребёнка: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна
г. София, Третье Болгарское царство
Смерть
11.06.1934
г. София, Третье Болгарское царство