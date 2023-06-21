Эйлер Александр Александрович 02.05.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эйлер Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.05.1884, Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

умер 11.06.1934, г. София, Третье Болгарское царство

Отец
Эйлер Александр Александрович05.02.1855 г.р.
Мать
Эйлер (Оболенская) Софья Николаевна19.02.1857 г.р.
Супруги
Эйлер (Хрущова) Елена Павловна29.03.1889 г.р.
Дети
Эйлер Павел Александрович18.07.1918 г.р.
Каппи (Эйлер) Татьяна Александровна31.07.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1884

Отец: Эйлер Александр Александрович

Мать: Эйлер (Оболенская) Софья Николаевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1918

Сын: Эйлер Павел Александрович

Мать ребёнка: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
31.07.1920

Дочь: Каппи (Эйлер) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна

г. Варна, Третье Болгарское царство

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Эйлер Мария Александровна

Мать ребёнка: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна

г. София, Третье Болгарское царство

Рождение ребёнка
12.10.1929

Сын: Эйлер Александр Александрович

Мать ребёнка: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна

г. София, Третье Болгарское царство

Смерть
11.06.1934
г. София, Третье Болгарское царство

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