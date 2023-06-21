Эйлер Павел Александрович
мужской, родился 18.07.1918, Москва, город федерального значения Москва
умер 03.01.1989, г. Цюрих, Швейцарская Конфедерация
ОтецЭйлер Александр Александрович02.05.1884 г.р.
МатьЭйлер (Хрущова) Елена Павловна29.03.1889 г.р.
Дети
Эйлер МихельНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1918
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйлер Михель
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.01.1989
г. Цюрих, Швейцарская Конфедерация