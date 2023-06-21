Эйлер Павел Александрович 18.07.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эйлер Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.07.1918, Москва, город федерального значения Москва

умер 03.01.1989, г. Цюрих, Швейцарская Конфедерация

Отец
Эйлер Александр Александрович02.05.1884 г.р.
Мать
Эйлер (Хрущова) Елена Павловна29.03.1889 г.р.
Дети
Эйлер МихельНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1918

Отец: Эйлер Александр Александрович

Мать: Эйлер (Хрущова) Елена Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйлер Михель

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.1989
г. Цюрих, Швейцарская Конфедерация

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